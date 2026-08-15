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Długoterminowy wynajem nieruchomości komercyjnych z garażem w województwo mazowieckie, Polska

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Warszawa
161
gmina Lesznowola
3
Nieruchomości komercyjne Usuwać
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8 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 1 100 m² w Warszawa, Polska
Nieruchomości komercyjne 1 100 m²
Warszawa, Polska
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 100 m²
Piętro 11/11
Prestiżowy budynek zlokalizowany przy samym Rondzie Daszyńskiego, tuż przy II linii metra. B…
$28,084
za miesiąc
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Mazur Estate
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Nieruchomości komercyjne 20 m² w Warszawa, Polska
Nieruchomości komercyjne 20 m²
Warszawa, Polska
Powierzchnia 20 m²
Piętro 4/6
Gotowe do wynajęcia biuro na elastycznych warunkach w budynku klasy A, z dostępem do wyposaż…
$1,722
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Nieruchomości komercyjne 1 037 m² w Warszawa, Polska
Nieruchomości komercyjne 1 037 m²
Warszawa, Polska
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 037 m²
Piętro 3/11
Wysokiej klasy biurowiec przy stacji metra Rondo ONZ. Lokalizacja gwarantuje doskonały dostę…
$20,493
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Nieruchomości komercyjne 1 000 m² w Warszawa, Polska
Nieruchomości komercyjne 1 000 m²
Warszawa, Polska
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 000 m²
Piętro 2/4
Oferujemy do wynajęcia nowoczesne biuro o powierzchni 1000 m², położone w prestiżowej dzieln…
$17,751
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Nieruchomości komercyjne 10 m² w Warszawa, Polska
Nieruchomości komercyjne 10 m²
Warszawa, Polska
Powierzchnia 10 m²
Piętro 4/6
Gotowe do wynajęcia biuro na elastycznych warunkach w budynku klasy A, z dostępem do wyposaż…
$689
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Nieruchomości komercyjne 1 000 m² w Warszawa, Polska
Nieruchomości komercyjne 1 000 m²
Warszawa, Polska
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 000 m²
Piętro 5/11
Wysokiej klasy budynek biurowy. Lokalizacja tuż przy Rondzie Daszyńskiego zapewnia doskonały…
$47,425
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Mazur EstateMazur Estate
Nieruchomości komercyjne 906 m² w Warszawa, Polska
Nieruchomości komercyjne 906 m²
Warszawa, Polska
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 906 m²
Piętro 10/11
Koncept biur elastycznych w jednym z najbardziej rozpoznawalnych biurowców Warszawy, zlokali…
$49,015
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Nieruchomości komercyjne 1 500 m² w Warszawa, Polska
Nieruchomości komercyjne 1 500 m²
Warszawa, Polska
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 500 m²
Piętro 11/11
Do wynajęcia biuro w jednej z najbardziej dynamicznych lokalizacji biznesowych w centrum War…
$45,430
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Typy nieruchomości w województwo mazowieckie.

pomieszczenia biurowe

Parametry nieruchomości w województwo mazowieckie, Polska

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