Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. Kórnik
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Kórnik, Polska

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie w Kórnik, Polska
Mieszkanie
Kórnik, Polska
Powierzchnia 21 800 m²
Odtajniona, sprywatyzowana baza wojskowa z planem miejscowym w nieujawnionym na mapach miejs…
$724,643
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Czołowo, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Czołowo, Polska
Pokoje 3
Powierzchnia 95 m²
Bnin | bezczynszowe mieszkanie w szeregowcu | 3 pokoje | 73,73 m² + garaż 21,61 m²
$171,466
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się