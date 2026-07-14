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Wynajem długoterminowy sklepów w Konin, Polska

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2 obiekty total found
Sklep 600 m² w Konin, Polska
Sklep 600 m²
Konin, Polska
Powierzchnia 600 m²
Istnieje możliwość wynajmu hali magazynowej/produkcyjnej wraz z częścią biurową. Kompleks mo…
$2,629
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Sklep 1 122 m² w Konin, Polska
Sklep 1 122 m²
Konin, Polska
Powierzchnia 1 122 m²
Zachęcamy do obejrzenia filmu prezentującego nieruchomość
$4,733
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
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Realting.com
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