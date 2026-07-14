Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. Konin
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Konin, Polska

;
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie w Konin, Polska
Mieszkanie
Konin, Polska
Powierzchnia 300 m²
Istnieje możliwość wynajmu hali produkcyjnej/magazynowej wraz z częścią biurową. Kompleks mo…
$1,315
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się