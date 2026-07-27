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Wynajem długoterminowy nieruchomości w województwo wielkopolskie, Polska

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Poznań
85
Luboń
5
gmina Kuslin
3
Konin
3
115 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Poznań, Polska
Mieszkanie 4 pokoi
Poznań, Polska
Pokoje 4
Powierzchnia 126 m²
Apartament 126,8 m² w Warta Residence z prywatnym tarasem na dachu z widokiem na rzekę
$2,607
za miesiąc
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Mieszkanie 3 pokoi w Poznań, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Poznań, Polska
Pokoje 3
Powierzchnia 73 m²
NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY LUB POD BIURA/DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W SAMYM CENTRUM POZNANIA
$1,027
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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Sklep 1 215 m² w Karpicko, Polska
Sklep 1 215 m²
Karpicko, Polska
Powierzchnia 1 215 m²
OFERTA WYNAJMU HALI PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEJ
$5,140
za miesiąc
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Zaitseva Estates
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Mazur EstateMazur Estate
Mieszkanie 3 pokoi w Plewiska, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Plewiska, Polska
Pokoje 3
Powierzchnia 63 m²
Plewiska, ul. Kozłowskiego – 3-pokojowe mieszkanie z dużym tarasem | 62,5 m² | Wolne od 1 sierpnia
$740
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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Działki w Wysogotowo, Polska
Działki
Wysogotowo, Polska
Powierzchnia 2 300 m²
Działka Inwestycyjna 2300 m² – Wysogotowo k. Poznania | Idealna na Parking / Plac Składowy
$922
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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Mieszkanie 1 pokój w Tulce, Polska
Mieszkanie 1 pokój
Tulce, Polska
Pokoje 1
Powierzchnia 36 m²
Mieszkanie kawalerka Tulce koło Poznania
$476
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Poznań, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Poznań, Polska
Pokoje 2
Powierzchnia 52 m²
Przestronne 2-pokojowe mieszkanie w ścisłym centrum Poznania – ul. Podgórna Na wynajem funkc…
$593
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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Dom w Gowarzewo, Polska
Dom
Gowarzewo, Polska
Powierzchnia 112 m²
Nowoczesny dom z ogrodem w Gowarzewie – wysoki standard, idealny dla wymagających
$1,581
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Poznań, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Poznań, Polska
Pokoje 2
Powierzchnia 45 m²
Nowe 2-pokojowe mieszkanie w odrestaurowanej kamienicy | ul. Kościuszki 73 | Centrum Poznania
$777
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Poznań, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Poznań, Polska
Pokoje 2
Powierzchnia 46 m²
Pierwszy najem! Nowe 2 niezależne pokoje przy Uniwersytecie Medycznym
$973
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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Mieszkanie w Wysogotowo, Polska
Mieszkanie
Wysogotowo, Polska
Powierzchnia 43 m²
Polecam do wynajęcia nowy, bardzo ładny lokal biurowo – usługowy o pow. ok. 42m2, położony p…
$526
za miesiąc
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Mieszkanie 1 pokój w Poznań, Polska
Mieszkanie 1 pokój
Poznań, Polska
Pokoje 1
Powierzchnia 33 m²
PREMIUM KAWALERKA PRZY PARKU WILSONA | POZNAŃ, UL. CHEŁMOŃSKIEGO
$657
za miesiąc
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Zaitseva Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Poznań, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Poznań, Polska
Pokoje 2
Powierzchnia 38 m²
Jeśli szukasz mieszkania w dobrej lokalizacji i cenisz sobie życie w centrum miasta – to ta …
$658
za miesiąc
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Mieszkanie 1 pokój w Poznań, Polska
Mieszkanie 1 pokój
Poznań, Polska
Pokoje 1
Powierzchnia 25 m²
Poranna kawa na własnym tarasie z widokiem na zieleń? W tym mieszkaniu to codzienność
$527
za miesiąc
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Mieszkanie 1 pokój w Poznań, Polska
Mieszkanie 1 pokój
Poznań, Polska
Pokoje 1
Powierzchnia 27 m²
Na wynajem śliczna kawalerka z balkonem przy ul. Piątkowskiej, na ul. Wyłom 8 w Poznaniu
$582
za miesiąc
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Mieszkanie w Poznań, Polska
Mieszkanie
Poznań, Polska
Powierzchnia 80 m²
Biuro na piętrze willi miejskiej na Sołaczu, to doskonały adres dla firmy kierującej swoją o…
$790
za miesiąc
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Mieszkanie 1 pokój w Poznań, Polska
Mieszkanie 1 pokój
Poznań, Polska
Pokoje 1
Powierzchnia 28 m²
Szukasz w pełni wyposażonego mieszkania, do którego możesz wprowadzić się od razu? Ta oferta…
$555
za miesiąc
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Mieszkanie w Poznań, Polska
Mieszkanie
Poznań, Polska
Powierzchnia 200 m²
Klimatyczny lokal gastronomiczny z ogromnym potencjałem – odstępne | Poznań
$2,865
za miesiąc
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Mieszkanie w Poznań, Polska
Mieszkanie
Poznań, Polska
Powierzchnia 60 m²
***Bezczynszowy lokal idealny na fryzjerstwo, barbera, studio jogi, pilatesu, gabinety psych…
$737
za miesiąc
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Mieszkanie 2 pokoi w Poznań, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Poznań, Polska
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
NA WYNAJEM UROCZE MIESZKANIE Z WYSOKIMI SUFITAMI W CUDOWNEJ KAMIENICY Z WINDĄ NA MATEJKI NA …
$1,004
za miesiąc
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Sklep 897 m² w Piła, Polska
Sklep 897 m²
Piła, Polska
Powierzchnia 897 m²
HALA NA WYNAJEM – PIŁA | POWIERZCHNIA 897,4 m²
$3,558
za miesiąc
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Mieszkanie w Poznań, Polska
Mieszkanie
Poznań, Polska
Powierzchnia 150 m²
Lokal usługowy 150 m² do wynajęcia — ul. Milczańska 1, Poznań Elastyczna przestrzeń — doskon…
$1,983
za miesiąc
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Sklep 600 m² w Konin, Polska
Sklep 600 m²
Konin, Polska
Powierzchnia 600 m²
Istnieje możliwość wynajmu hali magazynowej/produkcyjnej wraz z częścią biurową. Kompleks mo…
$2,643
za miesiąc
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Mieszkanie 1 pokój w Poznań, Polska
Mieszkanie 1 pokój
Poznań, Polska
Pokoje 1
Powierzchnia 25 m²
Kawalerka w świetnej lokalizacji, ul. Głogowska 41, Poznań
$553
za miesiąc
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Mieszkanie w Poznań, Polska
Mieszkanie
Poznań, Polska
Powierzchnia 83 m²
Opis nieruchomości
$1,079
za miesiąc
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Sklep 1 122 m² w Konin, Polska
Sklep 1 122 m²
Konin, Polska
Powierzchnia 1 122 m²
Zachęcamy do obejrzenia filmu prezentującego nieruchomość
$4,758
za miesiąc
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Mieszkanie 2 pokoi w Lodz, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Lodz, Polska
Pokoje 2
Powierzchnia 47 m²
FAJNE MIESZKANIE Z JESZCZE LEPSZYM WIDOKIEM 🙂
$582
za miesiąc
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Mieszkanie 2 pokoi w Komorniki, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Komorniki, Polska
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Komfortowe 2-pokojowe mieszkanie z miejscem parkingowym | Komorniki, ul. Ognikowa | 44,03 m²
$579
za miesiąc
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Mieszkanie w Poznań, Polska
Mieszkanie
Poznań, Polska
Powierzchnia 135 m²
Szukasz prestiżowego i łatwo dostępnego miejsca na swoją praktykę lekarską, gabinet stomatol…
$1,784
za miesiąc
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Mieszkanie w Lwówek, Polska
Mieszkanie
Lwówek, Polska
Powierzchnia 466 m²
Do wynajęcia przestronny lokal handlowo-usługowy o łącznej powierzchni ok. 466 m², położony …
$4,600
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Typy nieruchomości w województwo wielkopolskie.

mieszkania
domy
nieruchomości komercyjne
Realting.com
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