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Domy na sprzedaż w gmina Zbaszyn, Polska

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1 obiekt total found
Dom w Nowa Wies Zbaska, Polska
Dom
Nowa Wies Zbaska, Polska
Powierzchnia 95 m²
Nowoczesny dom 95 m² przy lesie i jeziorze – stan deweloperski 400 m od jeziora Wysoki sta…
$201,428
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
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Parametry nieruchomości w gmina Zbaszyn, Polska

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