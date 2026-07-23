Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. gmina Zawidz
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w gmina Zawidz, Polska

;
1 obiekt total found
Dom w Grabowo, Polska
Dom
Grabowo, Polska
Powierzchnia 763 m²
Szukasz miejsca, które łączy spokój podmiejskiego życia z szybkim dostępem do miasta? Ta ofe…
$70,399
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w gmina Zawidz, Polska

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się