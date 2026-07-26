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Mieszkania na sprzedaż w gmina Zadzim, Polska

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1 obiekt total found
Mieszkanie w Wierzchy, Polska
Mieszkanie
Wierzchy, Polska
Powierzchnia 6 186 m²
Na sprzedaż grunt o powierzchni 6186m2, położony w miejscowości Wierzchy, gmina Gizałki.Idea…
$35,557
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w gmina Zadzim, Polska

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