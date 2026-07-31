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Mieszkania na sprzedaż w gmina Wolsztyn, Polska

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1 obiekt total found
Mieszkanie w Obra, Polska
Mieszkanie
Obra, Polska
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż 2 działki w Obrze, każda o powierzchni 450m2 Działki położone w malowniczej mie…
$61,233
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w gmina Wolsztyn, Polska

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