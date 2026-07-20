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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w gmina Wielen, Polska

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2 obiekty total found
Dom w Wrzeszczyna, Polska
Dom
Wrzeszczyna, Polska
Powierzchnia 101 m²
Wieleń okolice, Wrzeszczyna Przedmiotem oferty jest dom jednorodzinny w zabudowie bliźniacze…
$127,744
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Agencja
Zaitseva Estates
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Mieszkanie w Wieleń, Polska
Mieszkanie
Wieleń, Polska
Powierzchnia 342 m²
Dom  128 m2 + 2 lokale użytkowe + 2 mieszkania Zapraszam do zapoznania się z  wyjątkową ofer…
$342,469
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Realting.com
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Parametry nieruchomości w gmina Wielen, Polska

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