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Domy w górach na sprzedaż w gmina Wiazowna, Polska

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1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Wiazowna, Polska
Dom 5 pokojów
Wiazowna, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dom 155 m² w Wiązownie, zaledwie 5 km od Warszawy. Przestronny, funkcjonalny i g…
$437,157
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Agencja
Mazur Estate
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Parametry nieruchomości w gmina Wiazowna, Polska

z garażem
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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