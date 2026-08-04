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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w gmina Wiazowna, Polska

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Wiazowna, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Wiazowna, Polska
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Osiedle Wiązowna Forest przy ul. Polnej w Wiązownie będzie nowoczesną inwestycją, która połą…
$131,180
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Agencja
Mazur Estate
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Parametry nieruchomości w gmina Wiazowna, Polska

z garażem
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
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