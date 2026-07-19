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Domy na sprzedaż w gmina Ujscie, Polska

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1 obiekt total found
Dom w Byszki, Polska
Dom
Byszki, Polska
Powierzchnia 317 m²
Na sprzedaż przestronny dom – idealny dla rodziny lub pod inwestycję!
$229,367
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w gmina Ujscie, Polska

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