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Mieszkania na sprzedaż w gmina Trzcianka, Polska

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3 obiekty total found
Mieszkanie w Stradun, Polska
Mieszkanie
Stradun, Polska
Powierzchnia 256 m²
Na sprzedaż duży dom z potencjałem inwestycyjnym w Straduniu – 256 m², działka 1200 m²
$184,774
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Mieszkanie w Trzcianka, Polska
Mieszkanie
Trzcianka, Polska
Powierzchnia 4 580 m²
1) Trzcianka – kilka słów o lokalizacji miejskiej Trzcianka (woj. wielkopolskie, powiat czar…
$1,56M
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Mieszkanie 2 pokoi w Trzcianka, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Trzcianka, Polska
Pokoje 2
Powierzchnia 63 m²
2-pokojowe mieszkanie z ogródkiem – Trzcianka
$74,015
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w gmina Trzcianka, Polska

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