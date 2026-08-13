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Domy na sprzedaż w gmina Trąbki Wielkie, Polska

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1 obiekt total found
Dom w Kleszczewo, Polska
Dom
Kleszczewo, Polska
Powierzchnia 97 m²
Komfortowy dom w zabudowie szeregowej | Kleszczewo | 97,45 m² + strych ok. 35 m² | 899 000 zł
$241,175
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w gmina Trąbki Wielkie, Polska

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