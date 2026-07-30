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Wynajem długoterminowy nieruchomości w gmina Tarnowo Podgorne, Polska

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4 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 125 m² w Baranowo, Polska
Nieruchomości komercyjne 125 m²
Baranowo, Polska
Powierzchnia 125 m²
Komfortowy bliźniak z klimatyzacją, kominkiem i garażem | Baranowo | Ogród 554 m²
$2,119
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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Mieszkanie w Wysogotowo, Polska
Mieszkanie
Wysogotowo, Polska
Powierzchnia 43 m²
Polecam do wynajęcia nowy, bardzo ładny lokal biurowo – usługowy o pow. ok. 42m2, położony p…
$526
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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Działki w Wysogotowo, Polska
Działki
Wysogotowo, Polska
Powierzchnia 2 300 m²
Działka Inwestycyjna 2300 m² – Wysogotowo k. Poznania | Idealna na Parking / Plac Składowy
$927
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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Mazur EstateMazur Estate
Mieszkanie w Przezmierowo, Polska
Mieszkanie
Przezmierowo, Polska
Powierzchnia 45 m²
OFERTA W PRZYGOTOWANIU
$609
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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