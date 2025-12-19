Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w gmina Tarnowiec, Polska

1 obiekt total found
Dom 9 pokojów w Czelusnica, Polska
Dom 9 pokojów
Czelusnica, Polska
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 590 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowe możliwości inwestycyjne - Dwa w pełni umeblowane domy z potencjałem biznesowym Cał…
$919,822
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English, Polski
Parametry nieruchomości w gmina Tarnowiec, Polska

