Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. gmina Szamotuly
  4. Komercyjne
  5. Sklep

Sklepy na sprzedaż w gmina Szamotuly, Polska

Sklep Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Sklep 383 m² w Lipnica, Polska
Sklep 383 m²
Lipnica, Polska
Powierzchnia 383 m²
Nowoczesna hala z biurami w Lipnica (powiat Powiat szamotulski) – 382 m² hali + 3000 m² działki
$995,740
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Etalon Estate Group
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się