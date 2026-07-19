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Mieszkania na sprzedaż w gmina Sulmierzyce, Polska

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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Sulmierzyce, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Sulmierzyce, Polska
Pokoje 2
Powierzchnia 37 m²
Przedstawiamy ofertę własnościowego mieszkania o powierzchni 36,71 m², zlokalizowanego na pa…
$68,588
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Agencja
Zaitseva Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Sulmierzyce, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Sulmierzyce, Polska
Pokoje 2
Powierzchnia 36 m²
Na sprzedaż wyjątkowe, w pełni wykończone mieszkanie o powierzchni 35,54 m², położone przy u…
$91,483
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w gmina Sulmierzyce, Polska

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