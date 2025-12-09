Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Polska
  3. gmina Rakoniewice
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w gmina Rakoniewice, Polska

1 obiekt total found
Dom w Adolfowo, Polska
Dom
Adolfowo, Polska
Powierzchnia 160 m²
Komfortowa nieruchomość z przestrzenią i zielenią – Adolfowo, blisko Margonina!
$153,864
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Parametry nieruchomości w gmina Rakoniewice, Polska

Tanie
Luksusowe
