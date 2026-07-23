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Domy na sprzedaż w gmina Piotrkow Kujawski, Polska

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1 obiekt total found
Dom w Polajewo, Polska
Dom
Polajewo, Polska
Powierzchnia 100 m²
Dom z czerwonej cegły – na wsi, z ogródkiem – Połajewo, ul. Winiary
$55,370
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w gmina Piotrkow Kujawski, Polska

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