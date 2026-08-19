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Bliźniaki na sprzedaż w gmina Piaseczno, Polska

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1 obiekt total found
Bliźniak 6 pokojów w Bobrowiec, Polska
Bliźniak 6 pokojów
Bobrowiec, Polska
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 177 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż zadbany dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 177 m², położony…
$632,085
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Parametry nieruchomości w gmina Piaseczno, Polska

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