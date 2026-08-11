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Domy na sprzedaż w gmina Obrzycko, Polska

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1 obiekt total found
Dom w Zielonagóra, Polska
Dom
Zielonagóra, Polska
Powierzchnia 1 031 m²
Działki budowlane przy Puszczy Noteckiej | Warunki zabudowy | Sklep obok
$34,506
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w gmina Obrzycko, Polska

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