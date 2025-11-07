Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. gmina Nowe
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w gmina Nowe, Polska

1 obiekt total found
Dom w Bochlin, Polska
TOP TOP
Dom
Bochlin, Polska
Powierzchnia 100 000 m²
If you’re tired of living life in a constant rush and fed up with the daily hustle and bustl…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English, Polski
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w gmina Nowe, Polska

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się