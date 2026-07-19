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Domy na sprzedaż w gmina Miedzichowo, Polska

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2 obiekty total found
Dom w Pąchy, Polska
Dom
Pąchy, Polska
Powierzchnia 158 m²
Polecam do zakupu dom położony w lesie. Dwukondygnacyjny, podpiwniczony, ma parterze salon, …
$261,954
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Agencja
Zaitseva Estates
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Dom w Miedzichowo, Polska
Dom
Miedzichowo, Polska
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż prezentujemy Leśny Dom, który leczy duszę – położony w miejscowości Miedzichowo …
$302,923
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Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Realting.com
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Parametry nieruchomości w gmina Miedzichowo, Polska

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