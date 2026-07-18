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Domy nad morzem na sprzedaż w gmina Lubicz, Polska

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3 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Mierzynek, Polska
Dom 5 pokojów
Mierzynek, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
Na sprzedaż segment środkowy - Białołęka, ul. Brzeziny. Nowoczesny, funkcjonalny segment śro…
$527,238
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Agencja
Mazur Estate
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Dom 8 pokojów w Mierzynek, Polska
Dom 8 pokojów
Mierzynek, Polska
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 758 m²
Liczba kondygnacji 2
NOWOCZESNA WILLA W SERCU STAREGO MOKOTOWA Przestronna willa | Unikalna przestrzeń | Ekskluz…
$4,21M
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Agencja
Mazur Estate
Języki komunikacji
Русский, Polski, Українська
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Dom 8 pokojów w Mierzynek, Polska
Dom 8 pokojów
Mierzynek, Polska
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom położony w ostatniej linii zabudowy, graniczącej bezpośrednio w pierwszej linii z Lasem …
$3,84M
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Agencja
Mazur Estate
Języki komunikacji
Русский, Polski, Українська
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Parametry nieruchomości w gmina Lubicz, Polska

z garażem
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
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