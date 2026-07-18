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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w gmina Lubicz, Polska

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 150 m² w Mierzynek, Polska
Nieruchomości komercyjne 150 m²
Mierzynek, Polska
Powierzchnia 150 m²
Przedstawiam Państwu na sprzedaż uniwersalny lokal użytkowy z aktywną licencją apteki, łączą…
$344,427
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Agencja
Mazur Estate
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