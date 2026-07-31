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Domy w górach na sprzedaż w gmina Lesznowola, Polska

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1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Mysiadło, Polska
Dom 4 pokoi
Mysiadło, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy inspirowane światłem, harmonią i naturą Zielone Mysiadło to nowoczesne osiedle domów j…
$344,427
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Agencja
Mazur Estate
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Parametry nieruchomości w gmina Lesznowola, Polska

z garażem
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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