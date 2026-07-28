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Mieszkania na sprzedaż w gmina Kuslin, Polska

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1 obiekt total found
Mieszkanie w Gluponie, Polska
Mieszkanie
Gluponie, Polska
Powierzchnia 820 m²
Dwór w Głuponiach – wyjątkowa rezydencja barokowa z XVIII wieku
$118,479
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w gmina Kuslin, Polska

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