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Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w gmina Krzeszowice, Polska

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1 obiekt total found
Mieszkanie w Tenczynek, Polska
Mieszkanie
Tenczynek, Polska
Powierzchnia 816 m²
Prezentujemy nowoczesną, w pełni wykończoną przestrzeń biurową klasy A na wynajem. Nieruchom…
$15,860
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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