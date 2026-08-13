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Mieszkania na sprzedaż w gmina Kramsk, Polska

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Wola Podlezna, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Wola Podlezna, Polska
Pokoje 3
Powierzchnia 68 m²
Na sprzedaż komfortowe mieszkanie 68 m² z tarasem – Wola Podłężna (gmina Kramsk)
$142,183
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w gmina Kramsk, Polska

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