Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w gmina Kostrzyn, Polska

1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 75 m² w Czerlejno, Polska
Nieruchomości komercyjne 75 m²
Czerlejno, Polska
Pokoje 3
Powierzchnia 75 m²
Oferta w przygotowaniu. Mieszkanie 3 pokojowe w dobrym stanie. Budynek z 1988r
$115,242
Agencja
Etalon Estate Group
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Українська
