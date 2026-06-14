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Domy z tarasem na sprzedaż w gmina Koscielisko, Polska

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2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Dzianisz, Polska
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Dom 3 pokoi
Dzianisz, Polska
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż wyjątkowa nieruchomość inwestycyjna położona w Dzianiszu (gmina Kościelisko) – n…
$591,031
VAT
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Willa 5 pokojów w Koscielisko, Polska
Willa 5 pokojów
Koscielisko, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 224 m²
Liczba kondygnacji 2
WYJĄTKOWY DOM Z 1934 ROKU NA GRANICY ZAKOPANEGO I KOŚCIELISKA – STYLOWA NIERUCHOMOŚĆ Z WIDOK…
$948,196
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Parametry nieruchomości w gmina Koscielisko, Polska

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
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