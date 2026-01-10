Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. gmina Grebow
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w gmina Grebow, Polska

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie w Grebow, Polska
Mieszkanie
Grebow, Polska
Powierzchnia 132 m²
Na sprzedaż piękny dom w zabudowie bliźniaczej. Dom bardzo zadbany, gotowy do wejścia z walizką
$414,694
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Grebow, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Grebow, Polska
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Na sprzedaż wyjątkowe, przytulne mieszkanie o powierzchni 60,2 m², położone w spokojnej i zi…
$205,549
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w gmina Grebow, Polska

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się