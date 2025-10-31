Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. gmina Grebow
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w gmina Grebow, Polska

1 obiekt total found
Dom w Grebow, Polska
Dom
Grebow, Polska
Powierzchnia 132 m²
Na sprzedaż piękny dom w zabudowie bliźniaczej. Dom bardzo zadbany, gotowy do wejścia z walizką
$410,426
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Etalon Estate Group
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w gmina Grebow, Polska

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się