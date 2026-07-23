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Domy na sprzedaż w gmina Grabowiec, Polska

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1 obiekt total found
Dom w Grabowiec, Polska
Dom
Grabowiec, Polska
Powierzchnia 53 m²
Wyjątkowa działka z domem i widokiem na rozlewisko – Grabowiec (5 km od Szamotuł)Szukasz cis…
$39,023
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w gmina Grabowiec, Polska

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