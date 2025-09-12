Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. gmina Gabin
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w gmina Gabin, Polska

1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w Gorki, Polska
UP UP
Dom 6 pokojów
Gorki, Polska
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 189 m²
Liczba kondygnacji 2
TWÓJ DOM MARZEŃ POD PŁOCKIEM – KOMFORT, SPOKÓJ I JAKOŚĆ PREMIUM NA LATA MIEJSCE, W KTÓRYM…
$519,896
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Polski
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w gmina Gabin, Polska

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się