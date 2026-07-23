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Mieszkania na sprzedaż w gmina Drezdenko, Polska

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1 obiekt total found
Mieszkanie w Tuczępy, Polska
Mieszkanie
Tuczępy, Polska
Powierzchnia 3 000 m²
OAZA SPOKOJU W SERCU KRAINY STU JEZIOR – DZIAŁKA PRZY LESIE I JEZIORACH
$55,370
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w gmina Drezdenko, Polska

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