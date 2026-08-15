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Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w gmina Czerwonak, Polska

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Koziegłowy, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Koziegłowy, Polska
Pokoje 2
Powierzchnia 49 m²
To idealne rozwiązanie dla osób poszukujących komfortowego i funkcjonalnego miejsca do zamieszkania
$591
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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