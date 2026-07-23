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Mieszkania na sprzedaż w gmina Bartoszyce, Polska

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w gmina Bartoszyce, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
gmina Bartoszyce, Polska
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Szukasz mieszkania, które chcesz wyremontować pod siebie? Ważne są dla Ciebie dodatkowe pomi…
$62,975
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Parametry nieruchomości w gmina Bartoszyce, Polska

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