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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w gmina Baltow, Polska

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1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Skarbka, Polska
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Dom 3 pokoi
Skarbka, Polska
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 300 000 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom z zapleczem inwestycyjnym nad rzeką Kamienna – okolica Bałtowa OPIS Na sprzedaż nier…
$485,330
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Parametry nieruchomości w gmina Baltow, Polska

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