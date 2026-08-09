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Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Gdańsk, Polska

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 240 m² w Gdańsk, Polska
Nieruchomości komercyjne 240 m²
Gdańsk, Polska
Powierzchnia 240 m²
Dom po generalnym remoncie Wrzeszcz Górny Ogród 240 m²
$3,442
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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