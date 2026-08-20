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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Gdańsk, Polska

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Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Gdańsk, Polska
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Gdańsk, Polska
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 2/5
Mieszkanie A5 (3 pokoje, 67.45 m²) - Toruńska 16, Gdańsk Na sprzedaż komfortowe, 3-pokojo…
$340 744
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Agencja
Varem Estate Sp. z o.o.
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