Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. powiat bydgoski
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w powiat bydgoski, Polska

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Lochowo, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Lochowo, Polska
Pokoje 2
Powierzchnia 54 m²
Dzieci wyfrunęły? W domu słychać echo?. A Ty marzysz o miejscu, które będzie łatwe w utrzyma…
$115,412
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Etalon Estate Group
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w powiat bydgoski, Polska

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się