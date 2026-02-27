  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Tatlisu Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny The Blue

Kompleks mieszkalny The Blue

Akanthou, Cypr Północny
od
$170,597
VAT
BTC
2.0292135
ETH
106.3597577
USDT
168 666.2942622
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
31
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33976
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 27.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Gazimağusa District
  • Miasto
    Tatlisu Belediyesi
  • Wioska
    Akanthou

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

The Blue Birmingham 124; Luksusowe życie w Tatlısu 🌊

Rozmieszczenie: Tatlısu

The Blue to kompleks mieszkalny premium położony na wybrzeżu Morza Śródziemnego Północnego Cypru. Odzwierciedla nowoczesną wizję architektoniczną skupioną na elegancji, otwartej przestrzeni i panoramicznym widokiem na morze.

Projekt łączy nowoczesny design z pełną infrastrukturą stylu życia i profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami.

-

🏡 Rodzaje własności

• Lofty ogrodowe z prywatnym dostępem do ogrodu
• Penthouses z przestronnymi tarasami na dachu

Każda jednostka jest zaprojektowana, aby zmaksymalizować widoki na morze i prywatność.

-

🌴 Infrastruktura

🏋️ Siłownia
🏊 Basen odkryty
🏊 Kryty basen
🛋 Powierzchnia salonu
🎾 Kort tenisowy
Spa
Xiao Sauna
🛒 Rynek
👶 Plac zabaw dla dzieci
🚗 Wynajem samochodów
🏢 Usługi wynajmu mieszkań
⚡ Generator

Wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego życia jest w kompleksie.

-

📲 Inteligentne zarządzanie nieruchomościami

Specjalna aplikacja mobilna umożliwia mieszkańcom:
• monitoruje informacje o nieruchomości
• usługi dostępu
• komunikować się z zarządzaniem

-

🛠 Konserwacja i usługi

Kompleks zapewnia:
• utrzymanie ogrodu
• wsparcie techniczne
• coroczna konserwacja budynków
• obsługa basenu
• oświetlenie i krajobrazy

Profesjonalny zespół zarządzania zapewnia, że nieruchomość zachowuje swoją oryginalną jakość przez lata.

-

💼 Zarządzanie wynajmem

Usługi obejmują:
• pozyskiwanie najemców
• pobieranie czynszu
• zarządzanie rachunkami użytkowymi
• czyszczenie po wymeldowaniu
• konserwacja techniczna
• regularne sprawozdania właścicieli

-

🤝 Po-Wsparcie sprzedaży

Właściciele otrzymują pomoc z:
• rejestracja podatkowa
• konfiguracja licznika użytkowego
• zakup mebli
• projektowanie wnętrz

Nawet lata po zakupie, można skontaktować się z osobistym asystentem dla wsparcia.

-

Niebieski to coś więcej niż rezydencja.
Jest to w pełni zarządzane śródziemnomorskie doświadczenie stylu życia. 🌊✨

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 88.0
Cena za m², USD 1,939
Cena mieszkania, USD 170,597

Lokalizacja na mapie

Akanthou, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Venice
Spathariko, Cypr Północny
od
$132,156
VAT
Apart - hotel CAESAR RESORT SPA
Trikomo, Cypr Północny
od
$109,934
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Trikomo, Cypr Północny
od
$202,470
Dzielnica mieszkaniowa Angel Towers residence
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$139,952
Zespół mieszkaniowy LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$184,413
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny The Blue
Akanthou, Cypr Północny
od
$170,597
VAT
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy DejaBlue
Zespół mieszkaniowy DejaBlue
Zespół mieszkaniowy DejaBlue
Zespół mieszkaniowy DejaBlue
Zespół mieszkaniowy DejaBlue
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy DejaBlue
Zespół mieszkaniowy DejaBlue
Kalogreia, Cypr Północny
od
$170,560
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
DejaBlue to ukończony projekt mieszkaniowy zlokalizowany w regionie Esentepe na Cyprze Północnym, oferujący bezpośredni dostęp do morza, nowoczesną architekturę i spokojny śródziemnomorski styl życia.Kompleks obejmuje w pełni wykończone apartamenty i wille z panoramicznym widokiem na morze, …
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRA BAY
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRA BAY
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRA BAY
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRA BAY
Akanthou, Cypr Północny
od
$237,096
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa SunPrime
Dzielnica mieszkaniowa SunPrime
Dzielnica mieszkaniowa SunPrime
Dzielnica mieszkaniowa SunPrime
Dzielnica mieszkaniowa SunPrime
Dzielnica mieszkaniowa SunPrime
Kalogreia, Cypr Północny
od
$137,926
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się