Kompleks mieszkalny The Blue

The Blue Birmingham 124; Luksusowe życie w Tatlısu 🌊

Rozmieszczenie: Tatlısu

The Blue to kompleks mieszkalny premium położony na wybrzeżu Morza Śródziemnego Północnego Cypru. Odzwierciedla nowoczesną wizję architektoniczną skupioną na elegancji, otwartej przestrzeni i panoramicznym widokiem na morze.

Projekt łączy nowoczesny design z pełną infrastrukturą stylu życia i profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami.

-

🏡 Rodzaje własności

• Lofty ogrodowe z prywatnym dostępem do ogrodu

• Penthouses z przestronnymi tarasami na dachu

Każda jednostka jest zaprojektowana, aby zmaksymalizować widoki na morze i prywatność.

-

🌴 Infrastruktura

🏋️ Siłownia

🏊 Basen odkryty

🏊 Kryty basen

🛋 Powierzchnia salonu

🎾 Kort tenisowy

Spa

Xiao Sauna

🛒 Rynek

👶 Plac zabaw dla dzieci

🚗 Wynajem samochodów

🏢 Usługi wynajmu mieszkań

⚡ Generator

Wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego życia jest w kompleksie.

-

📲 Inteligentne zarządzanie nieruchomościami

Specjalna aplikacja mobilna umożliwia mieszkańcom:

• monitoruje informacje o nieruchomości

• usługi dostępu

• komunikować się z zarządzaniem

-

🛠 Konserwacja i usługi

Kompleks zapewnia:

• utrzymanie ogrodu

• wsparcie techniczne

• coroczna konserwacja budynków

• obsługa basenu

• oświetlenie i krajobrazy

Profesjonalny zespół zarządzania zapewnia, że nieruchomość zachowuje swoją oryginalną jakość przez lata.

-

💼 Zarządzanie wynajmem

Usługi obejmują:

• pozyskiwanie najemców

• pobieranie czynszu

• zarządzanie rachunkami użytkowymi

• czyszczenie po wymeldowaniu

• konserwacja techniczna

• regularne sprawozdania właścicieli

-

🤝 Po-Wsparcie sprzedaży

Właściciele otrzymują pomoc z:

• rejestracja podatkowa

• konfiguracja licznika użytkowego

• zakup mebli

• projektowanie wnętrz

Nawet lata po zakupie, można skontaktować się z osobistym asystentem dla wsparcia.

-

Niebieski to coś więcej niż rezydencja.

Jest to w pełni zarządzane śródziemnomorskie doświadczenie stylu życia. 🌊✨