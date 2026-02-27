Kompleks mieszkalny The Blue

The Blue Birmingham 124; Luksusowe życie w Tatlısu 🌊
Rozmieszczenie: Tatlısu
The Blue to kompleks mieszkalny premium położony na wybrzeżu Morza Śródziemnego Północnego Cypru. Odzwierciedla nowoczesną wizję architektoniczną skupioną na elegancji, otwartej przestrzeni i panoramicznym widokiem na morze.
Projekt łączy nowoczesny design z pełną infrastrukturą stylu życia i profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami.
-
🏡 Rodzaje własności
• Lofty ogrodowe z prywatnym dostępem do ogrodu
• Penthouses z przestronnymi tarasami na dachu
Każda jednostka jest zaprojektowana, aby zmaksymalizować widoki na morze i prywatność.
-
🌴 Infrastruktura
🏋️ Siłownia
🏊 Basen odkryty
🏊 Kryty basen
🛋 Powierzchnia salonu
🎾 Kort tenisowy
Spa
Xiao Sauna
🛒 Rynek
👶 Plac zabaw dla dzieci
🚗 Wynajem samochodów
🏢 Usługi wynajmu mieszkań
⚡ Generator
Wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego życia jest w kompleksie.
-
📲 Inteligentne zarządzanie nieruchomościami
Specjalna aplikacja mobilna umożliwia mieszkańcom:
• monitoruje informacje o nieruchomości
• usługi dostępu
• komunikować się z zarządzaniem
-
🛠 Konserwacja i usługi
Kompleks zapewnia:
• utrzymanie ogrodu
• wsparcie techniczne
• coroczna konserwacja budynków
• obsługa basenu
• oświetlenie i krajobrazy
Profesjonalny zespół zarządzania zapewnia, że nieruchomość zachowuje swoją oryginalną jakość przez lata.
-
💼 Zarządzanie wynajmem
Usługi obejmują:
• pozyskiwanie najemców
• pobieranie czynszu
• zarządzanie rachunkami użytkowymi
• czyszczenie po wymeldowaniu
• konserwacja techniczna
• regularne sprawozdania właścicieli
-
🤝 Po-Wsparcie sprzedaży
Właściciele otrzymują pomoc z:
• rejestracja podatkowa
• konfiguracja licznika użytkowego
• zakup mebli
• projektowanie wnętrz
Nawet lata po zakupie, można skontaktować się z osobistym asystentem dla wsparcia.
-
Niebieski to coś więcej niż rezydencja.
Jest to w pełni zarządzane śródziemnomorskie doświadczenie stylu życia. 🌊✨