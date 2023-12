1-y Izmaylovskiy

O kompleksie

Lokalizacja kompleksu: Nowoczesny projekt architektoniczny « 1. Izmailovsky » – to idealne miejsce do życia, położone we wschodniej części Moskwy, w otoczeniu 14 000 hektarów lasu. Kompleks jest przesiąknięty atmosferą zdrowego stylu życia i dobrego samopoczucia. Ogród bzu i pobliskie parki leśne — to miejsca, w których można spacerować na nartach zimą i biegać tonicznie latem. Położona między Autostradą Szczełkowską a ulicą Amurską, « 1. Izmailovsky » rozumie się nie tyle dzięki bliskości miejskich atrakcji, co przez okolicę z zielonymi terenami i obiektami sportowymi. Jest ogrodzony od autostrady przez budowę pierwszej linii i własne ogrody zdrowia. W oknach — szmaragdowy park morski « Losiny island » i grube korony okolicznych stoczni. W swoim harmonogramie — sport i spacery w Izmailovie. Dostępność transportu: Nie więcej niż 2,5 km do stacji metra « Shchelkovskaya » i « Cherkizovskaya » i ICK « Lokomotiv ». Autostrada Shchelkovskoe łączy dzielnicę z północno-wschodnim akordem i MKAD, głównym dworcem autobusowym i wschodnim dworcem kolejowym. Dwa przystanki autobusowe kilka minut spacerem i 11 tras transportu publicznego. Samochodem: 3 minuty do SVX 12 minut do TTK 15 minut do pierścienia ogrodowego Infrastruktura wewnętrzna: Kompleks położony jest na historycznie ustanowionym obszarze Moskwy z dobrą jakością i gęstością infrastruktury. Centra handlowe i sieci handlowe: - 6 przedszkoli, w tym własne przedszkole dla 125 osób 3 szkoły, w tym ich własna szkoła - Polikliniki i centra medyczne - Parki i tereny rekreacyjne Lokalizacja projektu architektonicznego stwarza wszystkie warunki dla tych, którzy szukają zdrowego stylu życia i dla tych, którzy już dokonali wyboru na jego korzyść. W najbliższym otoczeniu znajduje się kilka stadionów i wiele obiektów sportowych do uprawiania sportu na każdy gust: od ulubionej piłki nożnej, koszykówki i sportów jeździeckich. W otoczeniu projektu ponad 30 km zorganizowanych tras do biegania i jazdy na rowerze.