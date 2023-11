Poznań, Polska

Cena na żądanie

Poddaj się: 2024

Kompleks mieszkaniowy znajduje się w prestiżowej dzielnicy Poznania, ul. Wągrowska, obok malowniczego parku, w pobliżu centrum miasta. Apartamenty będą wyposażone w nowoczesną funkcję „inteligentnego domu” i ochronę przed antyzmem, co jest szczególnie prawdziwe w dużych miastach. Dwa duże parkingi - podziemne i naziemne. Możliwość zakupu jednego lub więcej miejsc parkingowych. Na terenie domu będzie stacja ładowania pojazdów elektrycznych, a dla miłośników aktywnego stylu życia liczne stojaki na rowery. W pobliżu znajdują się najważniejsze punkty niezbędne do codziennego komfortowego funkcjonowania - sklepy, restauracje, centra handlowe, szkoły, przedszkola, obiekty medyczne, kompleksy sportowe. Wygodny dostęp do transportu publicznego ułatwi i przyspieszy dotarcie do dowolnej części Poznania. Możliwość zakupu mieszkań w czarnym wykończeniu, a także z dekoracją pod klucz, z wyborem trzech standardowych pakietów. Możesz także zamówić opcję wykończenia dla indywidualnego projektu. Warunki i procedura nabycia tej nieruchomości są omawiane indywidualnie. Etalon Estate Group jest bezpośrednim przedstawicielem dewelopera, w związku z którym działa system „one-stop-shop”". Zapewniona jest indywidualna usługa wsparcia zakupu dla cudzoziemców. Nasi eksperci mówią różnymi językami. Zapraszam do współpracy.