Główne zalety i cechy techniczne rezydencji Maestro Deluxe: 70 metrów do nowej stacji metra Plac Bogushevich. Lokalizacja na jednej z głównych ulic Mińska - Nemiga. Apartamenty: 50 m2, 67 m2, 72 m2, 90 m2, 103 m2, 144 m2, 220 m2. Duże panoramiczne okna na całym obwodzie. Niesamowity widok. Od 2 do 5 łazienki w mieszkaniach. Parking podziemny dla samochodów premium, w tym spiżarnie. Stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Wewnętrzne bez dostępu do samochodów. Usługa konsjerża. Nadzór wideo nad obszarami wspólnymi całego kompleksu mieszkalnego. Apartamenty mają miejsca na garderoby, spiżarnie, wbudowane szafy. Nasz monolityczny kompleks mieszkaniowy - jest zbudowany z najtrwalszych marek betonowych kategorii C30 / 37 i C25 / 30. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez akredytowane niezależne laboratorium BNTU, struktury przekraczają wytrzymałość i te wskaźniki. Ciągłe oszklenie elewacyjne przy użyciu dwóch okien - komory trzy - warstwy podwójnej - zapewnia najlepszą izolację, a także maksymalne możliwe oświetlenie pomieszczeń, zapobiega przenikaniu promieni UV, co pozwala utrzymać korzystny mikroklimat wewnętrzny ( dodatkowo punkt wytrzymałościowy później ). Ulepszona izolacja akustyczna uzyskana przy użyciu trzech partycji warstwowych - między mieszkaniami. Przegrody składają się z cegły 120 mm, betonu ceramicznego 100 mm i wełny mineralnej 40 mm. Dodatkową izolację akustyczną podłóg między podłogami zapewnia urządzenie dźwiękoszczelnej warstwy wełny mineralnej 40 mm między płytą podłogową a jastrychem podłogowym, co jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem stosowanym w budownictwie mieszkaniowym. Części są wyposażone w indywidualny szyb windy z kontrolą dostępu, która zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo, komfort i prywatność. Nasz kompleks mieszkaniowy jest wyposażony w ciche windy o dużej prędkości -: pasażerskie i towarowe. Dostęp do pomieszczeń mieszkalnych odbywa się z poziomu holu i parkingu. Windy są niestandardowe - wykonane dla Maestro Residences o podwyższonych właściwościach konsumenckich ( ekskluzywna dekoracja kabin windowych ). Wysokość sufitu w każdym mieszkaniu wynosi od 3 do 3,5 m, co w przyszłości pozwala na zastosowanie najbardziej odważnych rozwiązań projektowych, w tym przydział kilku poziomów stref i antrezolu w mieszkaniach. W mieszkaniach od 17 do 20 pięter możliwe jest wyposażenie awaryjne - wentylacja wydechowa. Zewnętrzne ściany mieszkań są ciągłymi oklaskami panoramicznymi, zapewniają najlepsze nasłonecznienie i oferują piękny widok na centrum Mińska. Ogrzewanie w mieszkaniach odbywa się przy użyciu wbudowanych konwektorów podłogowych -, co pozwala zrealizować wszelkie pomysły dotyczące aranżacji wnętrz i nie zwracać uwagi na niepotrzebne szczegóły. Wszystkie mieszkania są swobodnie planowane, co wraz z wysoką wysokością sufitu umożliwia stworzenie indywidualnego projektu pomieszczeń, nie tylko na jednym poziomie. Maestro Residences ma podziemny parking dwupoziomowy -, w którym znajdują się maszynownie z spiżarniami, w tym zwiększona powierzchnia dla samochodów premium, a także autostrada. Ponadto istnieje pistolet maszynowy - z możliwością urządzenia elektrycznej stacji ładowania. Na dachu parkingu znajduje się zamknięta recepcja wyposażona w plac zabaw i strefę relaksacyjną wolną od dostępu do samochodów. Wejście do Maestro LCD prowadzi przez wolumetryczną grupę wejściową z holem, w której znajduje się recepcja, strefa rekreacyjna, grupa WC, a także pomieszczenie do mycia łap dla zwierząt domowych. Wieże kompleksu mieszkalnego są połączone stylo na poziomie 2 -, który zapewnia udogodnienia dla wszystkich niezbędnych usług zapewniających komfortową rozrywkę i zakwaterowanie. Na przykład salon SPA, bank, kawiarnia, pralnia chemiczna. Niezaprzeczalną zaletą Maestro Residences jest jego lokalizacja w samym centrum miasta i stopniowa dostępność do całej infrastruktury transportowej, najlepsze miejsca do wypoczynku i parku. Jewish Memorial Square, Skver Adam Mickiewicz, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komitet Bezpieczeństwa Państwowego, oddziały Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Belarusbank, Bank BelVEB, dworzec kolejowy, teatr muzyczny, teatr. M. Gorky, kościół św. Simeon and St. Helena, najsłynniejsze miejsca rozrywki na ulicach Zybitskaya, Komsomolskaya, Nemiga - wszystko w odległości spaceru. Dzięki unikalnej fasadzie nasz kompleks mieszkaniowy wygrał konkurs Białoruskiego Związku Architektów w nominacji „Żywe domy wielopiętrowe o powierzchni ponad - ponad piętrami. Fasada LCD Maestro nie ma analogów na Białorusi, ponieważ oprócz wysokiej jakości materiałów odpornych na - i zużycie - dodaliśmy nutkę kreatywności. Wkrótce życie nocne miasta zostanie ozdobione światłami niezwykłego budynku o powierzchni 20 -. Właściwe funkcjonowanie budynku jest kluczem do zwiększenia kwoty środków zainwestowanych w zakup mieszkań. Ufamy tylko profesjonalnej firmie operacyjnej, która zawsze jak najszybciej umiejętnie wyeliminuje wszelkie problemy techniczne. Po zakończeniu budowy cała infrastruktura pozostaje w zarządzaniu profesjonalną usługą operacyjną LLC „Experational Company”, co gwarantuje szybką i wysoką jakość reakcji naszych służb technicznych -. Nabywcy mieszkań w naszym domu są ważni nie tylko zwiększony komfort, ale także status, co oznacza obecność najlepiej prosperującej dzielnicy, a także utworzenie klubu najemców Maestro Residences.