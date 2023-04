Mieszkanie w Nowym Budynku MinskWorld Dom Helsinki

W prestiżowym domu « Helsinki », który jest całkowicie gotowy do relokacji i osiedlenia, rozpoczęła się sprzedaż.

Najlepszy czas, aby zostać właścicielem luksusowych nieruchomości w wielofunkcyjnym kompleksie MinskWorld.

W 25-piętrowym nowym budynku możesz wybrać dom o powierzchni od 27 do 74 metrów kwadratowych. Od przytulnych studiów po przestronne 4-pokojowe apartamenty! Wysokość sufitu od 2 do 24 pięter — 2,72 m. Na górnym 25 piętrze – 3 metry. Do holu projektowego można dotrzeć trzema windami, z których jedna jest panoramiczna –. W holu znajduje się portiernia, recepcja kurierska i spotkania gości.

Zalety domu « Helsinki »: wyposażone przegrody wewnętrzne, wykończone w stylu skandynawskim.

Dom « Helsinki » — apartamenty « » <TAG1>! Laminat jest już układany w pokojach i korytarzach, w kuchni i spiżarni. Ściany są przyklejone tapetą, białe matowe sufity są wyciągnięte. Białe tapety do malowania pozwalają ozdobić swoje apartamenty według własnego gustu. Technologia pozwala malować takie ściany do 6 razy.

Zainstalowane są przednie drzwi wewnętrzne i metalowe przeciw wandalom. Panoramiczne okna zapewnią światło słoneczne w pokojach przez cały rok. Sanitariaty ozdobione są porcelaną i płytkami ceramicznymi, a także zastosowano designerski wystrój ściany. Zainstalowana wysokiej jakości instalacja wodno-kanalizacyjna.

Apartamenty zainstalowały sprzęt elektryczny: zainstalowane są gniazda, przełączniki i urządzenia do pomiaru wody. W sufitach podwieszanych – nowoczesne lampy. Pozostaje tylko zaaranżować meble i elementy wewnętrzne!

Korzyści ze świata w Mińsku:

Podejścia domów kompleksu wielofunkcyjnego są przekrojowe. Jedno z wyjść prowadzi do sąsiedniego terytorium ( dla bezpieczeństwa pieszych, ruch tranzytowy pojazdów ) jest tutaj wykluczony, a drugie — w kierunku sąsiedniej autostrady.

Świat Mińska budowany jest w ramach zaawansowanej koncepcji rozwoju obszarów miejskich « 15-minutowe miasto ». Ten wielofunkcyjny kompleks stanie się nowym centrum kulturalnym i rozrywkowym, biznesowym, edukacyjnym i gospodarczym stolicy.