Dzielnica Lazurit

« Lazurit » - luksusowe apartamenty w Mińsku od dewelopera państwowego. Kompleks mieszkaniowy w prestiżowej okolicy.

« Lazurit » to projekt architektoniczny budynku mieszkalnego państwowego dewelopera z parkingiem garażowym, który znajduje się pod ziemią. Terytorium przyszłego kompleksu mieszkalnego nowego budynku, w ramach którego można teraz uczestniczyć, będzie zamknięte dla osób postronnych, wyposażonych w przemyślany system parkowania i wjazdu. Ponadto zlokalizowana zostanie tutaj rozwinięta infrastruktura, przeznaczona wyłącznie na potrzeby mieszkańców: place zabaw dla dzieci; boiska sportowe; obszary zapewniające potrzeby ekonomiczne; tereny zielone i trawniki; miejsca, zaprojektowany do relaksu z komfortem.



Co stanie się na terytorium elitarnych mieszkań w Mińsku? Całe terytorium zewnętrzne zostanie ozdobione małymi formami architektonicznymi. Zapewnione zostanie bezpieczeństwo mieszkańców luksusowych apartamentów: place zabaw dla dzieci i boiska sportowe będą wyposażone w metalowe ogrodzenia. Nowy budynek w Mińsku, w którym można kupić elitarne mieszkanie, to monolityczna rama z zewnętrznymi ścianami. Głównym materiałem do jego budowy były porowate bloki ceramiczne, na zewnątrz kompleks mieszkalny będzie izolowany od fasad wentylacyjnych. Pod ziemią, poniżej znaku zerowego, zostaną zbudowane dwa piętra, na których będą znajdować się pomieszczenia techniczne, biurowe i użytkowe. Będzie też dwupiętrowy parking. Budynek planuje także komercyjne powierzchnie biurowe: sklepy, biura. Podłogi mieszkalne kompleksu VIP « Lazurite » znajdują się na + 6900. Na wysokości pierwsze trzy osiągają 3,45 m ( wysokość sufitu - 3,10 m ), a cała reszta – 3,15 m ( wysokość sufitu -2,85 m ). Planuje się budowę ciepłego poddasza w celu zaspokojenia potrzeb technicznych, a także podłogi technicznej, która będzie zlokalizowana między obiektami wbudowanymi i mieszkalnymi. Zapraszamy teraz do udziału we wspólnej budowie mieszkań! Elitarny kompleks mieszkaniowy « Lazurite » w Mińsku, w ramach wspólnej konstrukcji, w której można uczestniczyć, jest obudową o wysokim zmęczeniu z klasą « Prestige ». Mieszkania w nim są planowane, biorąc pod uwagę zasady funkcjonalnego podziału na strefy. Ta optymalizacja zapewnia, że w razie potrzeby, kupując mieszkanie w Mińsku od państwowego dewelopera, możesz połączyć kuchnię i salon, uzyskując przestronną pojedynczą przestrzeń. W niektórych apartamentach ( w zależności od powierzchni mieszkalnej ) możliwe jest również zorganizowanie łazienki specjalnie dla gości. Wygoda i komfortowe warunki życia w apartamentach VIP Wejście z dziedzińca do części mieszkalnej kompleksu odbywa się z wysokości pierwszego piętra na niskim ganku, co zapewnia budowę ramp dla wygody przemieszczania się małych grup ruchomych. Potrzeby każdej sekcji są obsługiwane przez dwie windy o masie 630 i 1000 kg o nośności. Korytarze, szyby windy, schody, przedsionki i inne wspólne obszary luksusowych apartamentów na wyświetlaczu LCD « Lazurite » zostaną oddzielone wysokiej jakości i trwałymi materiałami. Ściany i sufity zostaną pomalowane ochronną i dekoracyjną kompozycją polimerową; podłogi są wyłożone płytkami ceramicznymi. Pomieszczenia mieszkalne, które można kupić w Mińsku bez pośredników, są dostępne na sprzedaż bez dekoracji, a drzwi nie będą instalowane wewnątrz mieszkań. Na zewnątrz kompleks jest wyposażony w wentylowany system izolacji elewacyjnej i jest wyłożony porcelanową ramką. Ściany loggii na zewnątrz zostaną przycięte lekkim systemem gipsowym i oszklone aluminium. Same okna i drzwi balkonowe – z profilu PCV, dodatkowo zapewniono montaż witraży na bazie aluminium. Wnętrze elitarnego kompleksu mieszkalnego « Lazurite » Drzwi prowadzące do aluminiowych pomieszczeń mieszkalnych – z dwukomorowymi oknami z podwójnymi szybami i konstrukcjami witraży. prowadząc do metalu –, z mechanizmem antyreferencyjnym. Podziemna przestrzeń garażowa zapewnia nie tylko przechowywanie samochodów osobowych najemców, ale także rowerów. Istnieją również pomieszczenia dla ochroniarzy i personelu konserwacyjnego, system utrudniający nieuprawnione wejście i wyjście, który przeprowadza automatyczną kontrolę i organizację dostępu do pojazdów. Organizacja ruchu samochodów będzie prowadzona z maksymalnym komfortem i zapewnianiem bezpieczeństwa mieszkańcom przy użyciu: znaków drogowych i oznaczeń, lusterek panoramicznych oraz instalacji urządzeń do uboju kół. System nadzoru sieci zapewni wizualną kontrolę penetracji podziemnego garażu, parkingów, wejść do pomieszczeń mieszkalnych. Nadzór wideo będzie również przeprowadzany na zewnątrz i wewnątrz budynków za pomocą kamer, a także kamer ulicznych znajdujących się poza lokalem. Wszystkie środki nadzoru wideo najwyższej klasy, dlatego kupując elitarne mieszkanie w nowym budynku w Mińsku, możesz być pewien bezpieczeństwa swojego samochodu. Dla wygody mieszkańców przewidziano również, że jedna winda z odcinków kompleksu mieszkalnego spadnie na podłogi garażu.